Нижний Новгород, 30 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Жителей и гостей Нижегородской области могут оштрафовать на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей за нежелание носить маску в общественных местах. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Кучеренко в ходе онлайн-конференции сегодня, 30 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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За повторное нарушение нижегородцам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

«Если же своими действиями нарушитель масочного режима причинит вред жизни или здоровью другого человека, то его оштрафуют уже на сумму от 150 тысяч до 300 тысяч рублей», — добавила она.

По словам главного санитарного врача региона, все понимают, что граждан сильно утомляет ношение масок, но для эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции необходимо соблюдать профилактические меры.

«Штрафы не являются это не самоцелью. Они нужны для того, чтобы общество осознанно подходило к проблеме пандемии коронавируса», — подчеркнула Наталья Кучеренко.