Белград, , 19:58 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 30 сентября прокомментировала соглашение Сербии и Косово по автомобильным номерам, давшее надежду на снижение напряженности на севере Косово.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте Europa.eu

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На своей странице в социальной сети Twitter политик назвала это решение «очень позитивным шагом», улучшившим ситуацию во всем регионе, однако подчеркнула, что, приняв его, стороны должны вернуться к диалогу.

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Политик продолжает турне по Западным Балканам. 30 сентября она встретилась с главой Сербии Александром Вучичем, днем ранее — с президентом Косово Вьосой Османи.

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