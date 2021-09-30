Неаполь, Италия, 30 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. 30 сентября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Элиф Эльмас, Фабиан Руй, Петр Зелиньский, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Андреа Петанья.

Запасные: Кевен Малькюи, Диего Демме, Хуан Жезус, Виктор Осимхен, Ирвинг Лосано, Амир Ррахмани, Дрис Мертенс, Хуберс Идасян, Давид Оспина, Адам Уна, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Алессандро Заноли.

«Спартак»: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Дантас Айртон, Максимилиано Кауфриз, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Эсекьель Понсе.

Запасные: Александр Соболев, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Артем Ребров, Андрей Ещенко, Илья Гапонов, Александр Селихов, Степан Мельников.

В запасе хозяев остался 22-летний форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен, забивший в текущем сезоне шесть голов в шести матчах за «Наполи». Ранее сообщалось, что на Осимхена претендует ряд топ-клубов Европы.

На данный момент «Наполи» с одним очком занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» без очков расположился двумя позициями ниже.