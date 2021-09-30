Белград, 30 сентября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Сербская активистка и правозащитница Наташа Кандич 30 сентября заявила на своей странице в социальной сети Twitter, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Ана Брнабич, а также другие представители Сербской прогрессивной партии Вучича «каждый день раздражают сербов своей ложью».

Aleksandar Maćašev Наташа Кандич

Так, Кандич назвала ложью депутата Сербской прогрессивной партии Небойши Бакарца о том, что Вучич якобы помогает косовским сербам «выжить в своих столетия не покидаемых домах».

По словам Кандич, на самом деле Вучич и его сторонники ежедневно запугивают косовских сербов с помощью войн, баррикад и лжи.

Напомним, после того, как правительство Косово применило режим взаимности по вопросу о признании автомобильных номеров в отношениях с Сербией, на границе Косово и Сербии появились баррикады, перекрывшие две трассы, соединяющие эти территории.