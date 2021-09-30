Скопье, , 20:47 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 30 сентября заявил, что те, кто отказались принять участие в переписи, должны быть осуждены.

Перепись Untmsh.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, перепись населения страны завершится уже в 20:00 по местному времени. По данным на 29 сентября, в переписи приняли участие свыше 1,8 миллиона человек, часть из них, находящаяся в отъезде, регистрировалась через интернет.

Напомним, уже 17 октября в Северной Македонии и Косово пройдут местные выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Население Северной Македонии превышает 1,6 миллиона человек