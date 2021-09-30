Приштина, , 20:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 30 сентября провел встречу с государственным парламентским секретарем при федеральном министерстве обороны Германии Томасом Сильберхорном.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил Германию за помощь в процессе интеграции Косово в евроатлантические структуры и в участии в программе партнерства ради мира.

Стороны обсудили роль сил безопасности Косово и их миссию за рубежом в сотрудничестве с США. Особое внимание уделили ходу эвакуации афганских беженцев из Косово.

Комментируя ситуацию на КПП между Сербией и Косово, Курти заявил, что решение о введении режима взаимности между Сербией и Косово по вопросу о признании автомобильных номеров не было направлено против сербского населения края, хоть и означало запрет на въезд с сербскими номерами.

Политик подчеркнул, что албанские полицейские действовали максимально корректно, следя за реализацией этого решения.

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