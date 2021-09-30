Мурманск, 30 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Мурманской области сократилось число наркопреступлений, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, открывая плановое заседание Антинаркотической комиссии Мурманской области.

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По его словам, общее число преступлений за 8 месяцев текущего года снизилось на 2,3%, в то время как количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ упало на 13,4%. На 12,5% снизилось число несовершеннолетних, находящихся на учёте в Мурманском областном наркологическом диспансере.

«Совершенно очевидно, что благодаря и профилактической работе, и работе правоохранительных органов у нас есть правильный тренд на сокращение количества преступлений и правонарушений. Но понятно, что никаких оснований, чтобы расслабляться, для нас с вами не существует. Проблема серьёзная, как для нашей страны, так и для всего мира. Принципиально важно очень активно продолжать эту работу и двигаться вперёд», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств в России возросло в четыре раза.