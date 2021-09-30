Краснодар, 30 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края подписал постановление о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 1 декабря, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе администрации края.

Sev.gov.ru Масочный режим

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Постановлением продлеваются действующие на территории региона ограничения, в частности, необходимость соблюдения масочного режима и дистанции в полтора метра в местах массового скопления людей. Кроме того, режим самоизоляции предписано соблюдать жителям региона старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями.

На 30 сентября в Краснодарском крае подтверждено 73 910 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 349 жителей, скончались 6 223 человека.