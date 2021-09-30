Приштина, Сербия, 30 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 3380 образцов 30 сентября в крае выявили 45 носителей коронавируса. 298 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Diego Delso Приштина, столица Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159,9 тыс. случаев заражения, не считая сербское население края, 154 191 пациент уже здоров, около 2950 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, четверо из них — за последние сутки.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 2928. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 530 959 жителей Косово, всего произведено 1 328 825 инъекций вакцины.