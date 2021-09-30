В Лондоне расследуют блокировку автотрассы экоактивистами Insulate Britain
Лондон, 30 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Британское правительство инициировало судебное разбирательство по факту незаконной блокировки экоактивистами автомагистрали M25, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на The Independent.
Акция протеста экоактивистов нарушила недавнее судебное постановление, когда активисты Insulate Britain снова заблокировали автомагистраль, «чтобы остановить выброс углерода в воздух».
Уточняется, что это произошло в седьмой раз за последние две недели.
Ранее правительство предупредило участников климатических кампаний, что им могут быть предъявлены обвинения в неуважении к суду, если они нарушат временный запрет на акции протеста, объявленный Высоким судом 22 сентября.
«Полиция продолжает производить аресты и тесно сотрудничает с National Highways, чтобы остановить эти незаконные демонстрации и обеспечить безопасность населения», — сказал представитель правительства.
Участникам вышеуказанных акций протеста грозит неограниченный денежный штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.