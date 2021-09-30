Лондон, 30 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Британское правительство инициировало судебное разбирательство по факту незаконной блокировки экоактивистами автомагистрали M25, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на The Independent.

Pxhere.com Экологи в ярости

Акция протеста экоактивистов нарушила недавнее судебное постановление, когда активисты Insulate Britain снова заблокировали автомагистраль, «чтобы остановить выброс углерода в воздух».

Уточняется, что это произошло в седьмой раз за последние две недели.

Ранее правительство предупредило участников климатических кампаний, что им могут быть предъявлены обвинения в неуважении к суду, если они нарушат временный запрет на акции протеста, объявленный Высоким судом 22 сентября.

«Полиция продолжает производить аресты и тесно сотрудничает с National Highways, чтобы остановить эти незаконные демонстрации и обеспечить безопасность населения», — сказал представитель правительства.

Участникам вышеуказанных акций протеста грозит неограниченный денежный штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.