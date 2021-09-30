Тбилиси, , 19:16 — REGNUM Фонд «Открытое общество» (нежелательная организация на территории РФ) сообщил о существенном влиянии криминальных авторитетов и неформальных групп на избирательный процесс в Грузии, передает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии

Фонд опубликовал предварительные результаты исследования, посвящённого этой проблеме. По данным фонда, предвыборная среда, как во время прошлогодних парламентских выборов, так и во время намеченных на 2 октября выборов в местные органы власти, характеризуется неравными возможностями между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными политическим группами.

В исследовании утверждается об активном использовании властью для получения голосов избирателей административного ресурса, подкупа, запугивания и принуждения.

«Респонденты приводили конкретные факты того, что в случае отказа в поддержке правящей партии, следовали угрозы прекращения предоставления отдельных муниципальных услуг или социальной помощи, а также обещания финансирования из муниципальных фондов для трудоустройства, отдельных медицинских услуг или других видов помощи», — говорится в исследовании.

В нём также также сообщается об активном сотрудничестве власти и так называемых криминальных и «районных авторитетов» с целью их вмешательства в избирательный процесс.

Деятельность этих авторитетов начинается за 30 дней до выборов и за 7−10 дней до начала голосования приобретает особо активные формы, отмечается в публикации. Влияние криминальных авторитетов по всей стране, особенно в регионах, продолжает оставаться большим, и рычаги влияния, используемые неформальными группами, весьма разнообразны.

Так, одним из методов является вызывающее и угрожающее поведение «районных авторитетов» на предвыборных собраниях кандидатов от оппозиции с целью их срыва. Также криминальные и «районные авторитеты» прибегают к психологическому давлению непосредственно в день выборов. Они открыто появляются группами у избирательных участков и всеми способами создают у избирателей впечатление, что процесс голосования и подсчёта голосов контролируется именно ими. В исследовании утверждается, что из-за этого грузинские избиратели сомневаются в сохранении тайны голосования.

Напомним, что Фонд «Открытое общество» (нежелательная организация на территории РФ) был создан в Грузии по инициативе Джорджа Сороса и на его средства. Фонд принял активное участие в так называемой «Революции роз» в Грузии в 2003 году. В настоящее время фонд продолжает вмешиваться в политические процессы, в частности, в больших объёмах финансируя грузинские СМИ.