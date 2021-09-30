Якутск, 16 марта, 2018, 08:47 — ИА Регнум. С депутатом Госсобрания Якутии Виктором Фёдоровым произошёл случай, заставивший очередной раз задуматься о состоянии медицины в республике. Парламентарию поставили диагноз «перелом гороховидной кости в кисти левой руки» и наложили гипс, однако потом выяснилось, что на самом деле перелома нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Гипс

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13 марта Виктор Фёдоров написал в соцсети: «Шёл с работы. Поскользнулся, упал, закрытый перелом, гипс… Вот так закончился сегодняшний день». Однако в посте 16 марта депутат сообщил, что снял гипс сам.

«Чудесное выздоровление за 3 дня. 13 марта был в травмпункте, где определили перелом гороховидной кости в кисте левой руки. Что-то меня смутило в диагнозе. Съездил, сделал рентген руки и показал его знакомому хирургу. Он выразил сомнение в диагнозе. Решил тогда сделать более глубокое обследование, записался на МРТ. Результат выдадут сегодня в обед, но уже ясно, что это не перелом, а сильный ушиб. Снял гипс сам», — сообщил Виктор Фёдоров.

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«Убитая медицина», «Хороший повод взяться за здравоохранение», — сделали вывод якутяне в комментариях к посту депутата. «Что-то в нашей жизни без знакомства никак», — констатировал сам депутат.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ в одном из сёл Якутии клеща, который укусил 15-летнего мальчика, врач перепутал с бородавкой.

«Мы, к сожалению, не знали, что это был клещ. Затем начался озноб, температура, сыпь в области укуса. Причём это были большие пятна. При осмотре нам сказали, что у мальчика аллергия и бородавка. Назначили чистотел и отправили нас домой. Час за часом сыну становилось хуже. Температура не снижалась. Потом на четвертый день мальчик-сосед сказал, что похож на клеща. Обратно отвезли ребенка в больницу, после чего клещ был удален операбельным путём. Отправили нас домой, убедив, что укус клеща неопасен», — сообщила мать ребёнка. По её словам, обследование клеща показало, что «вирусов нет», поэтому противоядие ввели только на 12-й день после укуса.

При этом на пятый день у ребёнка начались сильные головные боли, затем появились болевые синдромы в суставах, а через год ребёнок стал инвалидом. После укуса клеща у него развилась болезнь Крона — воспаление желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой.

А в январе в январе 2016 года по вине врачей в Якутии погиб новорождённый. Врачи могли предотвратить смерть младенца, оказав ему своевременную помощь, сделали вывод по итогам проверки сотрудники Следственного комитета республики.

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