Брюссель, , 19:06 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 30 сентября заявил, что с 4 октября государственные символы на всех сербских автомобилях должны быть заклеены специальными стикерами после въезда на территорию края. Аналогично, косовские автомобилисты после въезда на территорию Сербии будут заклеивать государственные символы Косово.

Стикер «Что дальше?» (англ) Pixabay.com

На своей странице в социальной сети Facebook чиновник заявил, что дело не в табличках, они не могут быть плохими или хорошими. «Республика Сербия не признает республику Косово. И республика Косово не признает Республику Сербию. Поэтому нужно взаимное признание», — заявил политик.

Напомним, 20 сентября правительство Косово запретило использование сербских номеров на территории края. Обязательной стала замена сербских номеров на временные косовские.

Решение, принятое в рамках политики взаимности, привело к протестам на севере Косово и поджогу двух центров регистрации авто. Однако не все граждане Сербии пошли на конфликт — к 30 сентября было выдано свыше 12 тысяч временных косовских номеров.

Глава косовского МВД заявил, что «незаконно установленные баррикады» на КПП, перегораживающие трассы между Косово и Сербией, будут разобраны к 2 октября, и тогда необходимость в присутствии специальных подразделений спецназа Косово отпадет.

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