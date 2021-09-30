Москва, 30 сентября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. 3 октября на торжественной церемонии открытия 7-го Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) в премьерном зале киноцентра «Октябрь» зрители увидят российскую премьеру анимационной драмы израильского режиссёра Ари Фольмана «Где Анна Франк». Мультфильм стал совместным производством Бельгии, Люксембурга, Франции, Нидерландов и Израиля. Номинант на премию «Оскар», обладатель «Золотого глобуса», премии «Сезар» и Asia Pacific Screen Awards Ари Фольман ранее представил свою работу на 74-м Каннском кинофестивале. Картина также стала участником Иерусалимского кинофестиваля и Международного кинофестиваля в Торонто. Гостям фестиваля мультфильм представят его создатели — сам Ари Фольман и продюсер проекта Александр Роднянский.

7-го Московский еврейский кинофестиваль Афиша «Где Анна Франк

Фестиваль проходит при генеральной поддержке Федерации еврейских общин России, фонда Blavatnik family foundation, aонда «Генезис», Министерства культуры РФ, Еврейского музея и центра толерантности, проекта «КАРО.Арт», AZIMUT Hotels.

Гостями церемонии открытия станут религиозный и общественный деятель, президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра nолерантности Александр Борода, председатель жюри 7-го МЕКФ, режиссёр Вадим Перельман; режиссёры Юрий Быков и Иван Твердовский; монтажёр Ольга Гриншпун; журналисты Андрей Эйхфус, Сусанна Альперина, Ксения Чилингарова; председатель общественного совета Российского еврейского конгресса, основатель и владелец группы компаний AltCommunicationGroup Егор Альтман; предприниматель и филантроп Юрий Зельвенский; основатель Wентра документального кино и онлайн-кинотеатра Nonfiction, продюсер Софья Капкова; программный директор jткрытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева; генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Кахабер Абашидзе; вице-президент по маркетингу студии «Уолт Дисней Компани СНГ» Елена Бродская; вице-президент «МТС Медиа» Игорь Мишин; художники Игорь Гурович, Павел Каплевич и Василий Церетели; актёры Леонид Каневский и Сергей Гилёв; исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа Антон Малышев; генеральный продюсер кинокомпании 1−2-3 Production Нелли Яралова.

«Где Анна Франк» рассказывает печально известную историю Анны Франк, в которой контекст современных социальных проблем, переплетаясь, становится единым целым. Дом-музей Анны превращается в место, где живёт Китти, воображаемая подруга Франк, и та самая девочка, к которой она обращалась в своих текстах. Китти не понаслышке знает, что такое магия, и близко общается с молодым хулиганом из Амстердама. Её главная цель — найти Анну.

«В этом году у нас беспрецедентно сильная картина открытия, — заявил комментирует генеральный продюсер 7-го МЕКФ Егор Одинцов. — С одной стороны, это стечение обстоятельств: и даты Каннского кинофестиваля, и даты нашего фестиваля. С другой стороны, всё-таки это рост имиджа нашего события, качественная работа его кураторов и менеджеров. Я искренне считаю, что такой фильм открытия украсил бы любой международный киносмотр. Для меня большая честь понимать, что он будет показан в рамках 7-го Московского еврейского кинофестиваля. Особенно приятно, что картину представят лично её создатели — режиссёр Ари Фольман и продюсер Александр Роднянский, за что хочется сказать им отдельное спасибо».

7-й Московский еврейский кинофестиваль состоится в Москве с 3 по 12 октября. Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Площадками проведения смотра станут киноцентр «Октябрь» — в рамках проекта «КАРО.Арт», Центр документального кино, кинотеатры «Иллюзион» и «Москино Звезда», а также Еврейский музей и центр толерантности. Организатором 7-го Московского еврейского кинофестиваля выступает Фонд поддержки и развития еврейского кино»Ковчег».