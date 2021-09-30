Москва, , 18:59 — REGNUM Военные и государственные деятели Украины заражены популизмом и часто ведут себя неадекватно. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Не стоит искать какой-то смысл, подтекст, в словах украинских военных и политиков», — отметил политолог.

«Я напомню, что Залужный — это тот человек, который собирался проехаться по Красной площади в Москве на танке. Это говорит о его неадекватности», — сказал Татарский.

«Был еще такой министр иностранных дел — Дещица. В трудное для Украины постмайданное время, когда он должен был бы вести переговоры с Россией, он что делает? Поёт матерные частушки про Путина. Все эти люди неадекватны», — отметил политолог.

«Эти люди заражены популизмом, они не думают о последствиях», — подытожил Татарский.

Напомним, что на Украине объявили о выходе из соглашения о перемирии с Донбассом, которое было заключено в 2020 году. Такую информацию распространил в интервью СМИ главком ВСУ Валерий Залужный.