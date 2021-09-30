Ростов-на-Дону, , 18:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявили имена пятерых претендентов на пост главы администрации областного центра. Конкурсная комиссия приняла документы от пятерых кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 30 сентября.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

Ко второму этапу конкурса на замещение должности сити-менеджера Ростова-на-Дону допущены Дмитрий Олейников, Анатолий Котляров, действующий глава администрации города Алексей Логвиненко, Вадим Сидоров, Дмитрий Одинцов.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Логвиненко возглавляет администрацию Ростова-на-Дону с осени 2019 года. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Виталия Кушнарева.

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