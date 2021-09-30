Архангельск, 30 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Агентство регионального развития Архангельской области предложило генеральному директору H&M в РФ Саеду Эль-Ашкару рассмотреть организацию производства на территории региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства.

Пименов Юрий Иванович. Швея. 1949

«В Архангельской области нет крупных фабрик, но у нас есть особые уникальные льготы и локальные бренды по пошиву одежды, которые уже завоевали любовь молодежной аудитории. Агентство готово оказать поддержку инвесторам в поиске партнеров и площадок для реализации проекта в регионе. Мы предлагаем открыть новое производство, так как именно в такие случаи предприятие сможет существенно сэкономить на запуске проекта», — заявил гендиректор агентства Максим Заборский.

Напомним, Архангельская область участвует в программе социально-экономического развитию Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). В рамках программы компании, получившие статус резидента АЗРФ, получают существенные налоговые льготы сроком на 10 лет:снижение ставки налога на прибыль до 5%, компенсация страховых взносов в размере 75%, свободная таможенная зона. Кроме того, резидент АЗРФ может получить земельные участки без торгов для реализации своего инвестиционного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, получение статуса резидента АЗРФ заинтересовало норвежскую компанию.