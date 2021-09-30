Доха, , 18:55 — REGNUM Европейский союз и Катар обеспокоены многочисленными нарушениями прав человека в Афганистане, заявил 30 сентября министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции в Дохе.

Катар Larry Johnson

Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Мы очень разочарованы последними событиями в Афганистане, которые выглядят как шаг назад», — сказал Мухаммед бин Абдеррахман Аль Тани.

На этом фоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил в Дохе о нарушениях прав человека в Афганистане.

«Мы хотим переориентировать афганское правительство», — заявил Боррель, добавив, что рассчитывает на использование Катаром своего «сильного влияния» на движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы побудить это движение соблюдать права человека.

Заявления были сделаны после разгона 24 сентября в Афганистане демонстрации женщин, требовавших соблюдать их право на образование, а также после казни талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группы преступников и показа их тел.

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