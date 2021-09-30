Токио, 30 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Ролевой экшен Monster Hunter Rise получит событие-кроссовер с игрой Ghosts 'n Goblins. Об этом сообщается 30 сентября на YouTube-канале компании Capcom.

Скриншот из игры Monster Hunter Rise Monster Hunter

Событие стартует 29 октября 2021 года. В рамках его проведения у геймеров появится возможность создать уникальную броню и оружие главного героя Ghosts 'n Goblins.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стала известна дата релиза игры Monster Hunter Rise на PC. Проект выйдет в сервисе Steam 12 января 2022 года.