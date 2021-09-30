Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Сборник игр Grant Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получил возрастной рейтинг в Корее. Об этом 30 сентября на своей странице в Twitter сообщает пользователь Nibel.

Компьютерная игра GTA San Andreas

https://twitter.com/Nibellion/status/1443568706827653120

Трилогия игр GTA получила рейтинг «18+». Дополнительные подробности сборника пока не сообщаются.

Напомним, что профильные СМИ уже несколько недель пишут о возможном релизе обновлённой трилогии игр из серии GTA. Однако разработчики из Rockstar Games пока никак не подтвердили эту информацию.