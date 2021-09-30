Киев, 30 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Украинская студия Frogwares представила новый трейлер своей игры Sherlock Holmes Chapter One. Его опубликовали 30 сентября на YouTube-канале разработчиков.

Геймпад

Новый трейлер посвящён боевой системе проекта. Сообщается, что в бою Шерлоку Холмсу предстоит полагаться не на грубую силу, а на холодный расчёт и умение использовать окружение.

Добавим, что релиз Sherlock Holmes Chapter One должен состояться 16 ноября 2021 года. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.