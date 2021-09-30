Москва, 30 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Антиконкурентный сговор регионального минздрава и ряда медицинских госучреждений выявлен в Ростовской области, сообщили 30 сентября в пресс-службе ФАС. По данным ФАС, областной минздрав нарушил статью 16 Закона о защите конкуренции.

Борис Иогансон. Сговор у кулака. 1933

Минздрав и ряд организаций (Областная больница № 2, горбольница № 20 Ростова-на-Дону, Дом ребёнка №4 Ростова-на-Дону, горбольница Новочеркасска и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону») заключили антиконкурентное соглашение. В итоге на торгах по оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б» возникло условие ограничения конкуренции.

«Соглашение предполагало последующее заключение контрактов с заранее определенным областным минздравом поставщиком — ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», — отметили в ФАС. — При этом компания не соответствовала требованиям закупочной документации».

Материалы на тему выявленного факта сговора переданы ФАС в правоохранительные органы.

Ведомство напомнило, что правоохранители ранее возбудили уголовные дела по обвинению бывшего регионального министра здравоохранения и его бывшего заместителя в превышении должностных полномочий. Также уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении гендиректора «Центр 100 Ростов-на-Дону».

Если будет в суде доказана вина вышеуказанных организаций, им и их должностным лицам грозят штрафы.