Москва, 30 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Банк России ожидает возвращения годовой инфляции к целевому показателю в 4% в 2022 году. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики регулятора до 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Возвращение годовой инфляции к цели ожидается к концу 2022 года», — отмечается в документе.

Базовый сценарий ЦБ предусматривает, что средняя ключевая ставка за 2022 год будет находиться в диапазоне 6−7% годовых. Позднее, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции она вернётся в долгосрочный нейтральный диапазон 5−6% годовых.