В Monster Hunter Rise можно будет поиграть на PC уже в январе
Токио, 30 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Релиз ролевого экшена Monster Hunter Rise на PC состоится 12 января 2022 года. Об этом 30 сентября сообщается на странице проекта в сервисе Steam.
Иван Шилов ИА REGNUM
Monster Hinter Rise
По словам разработчиков, в PC-версии игры особое внимание будет уделено оптимизации графики и производительности. Выйдет ли Monster Hunter Rise на других устройствах — пока неизвестно.
Напомним, что с момента релиза в 2021 году Monster Hunter Rise являлась эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch. Игра посвящена охоте на гигантских доисторических чудовищ.