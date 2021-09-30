Токио, 30 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Релиз ролевого экшена Monster Hunter Rise на PC состоится 12 января 2022 года. Об этом 30 сентября сообщается на странице проекта в сервисе Steam.

Иван Шилов ИА REGNUM Monster Hinter Rise

По словам разработчиков, в PC-версии игры особое внимание будет уделено оптимизации графики и производительности. Выйдет ли Monster Hunter Rise на других устройствах — пока неизвестно.

Напомним, что с момента релиза в 2021 году Monster Hunter Rise являлась эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch. Игра посвящена охоте на гигантских доисторических чудовищ.