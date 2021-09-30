Токио, 30 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Восьмой с начала года системный сбой произошёл в одном из крупнейших банков Японии Mizuho, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Kyodo News.

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Сбой вызвал серьёзные задержки в денежных переводах, осуществляемых в иностранной валюте. Отмечено, что это не первый подобный случай.

Уже заявлено, что такие инциденты снижают рейтинг Японии в целом, как международного финансового игрока. Финансовый регулятор страны считает, что сбои произошли в том числе из-за неоптимального внутреннего управления банка. Ранее от руководства банка Mizuho потребовали обновить компьютерные системы.

Отмечается, что в 2021 году банк Mizuho столкнулся с двумя сериями серьёзных технических сбоев, в ходе одного из которых по всей стране «зависли» тысячи банкоматов.