Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В онлайн-сервисе Epic Games Store стартовала бесплатная раздача стратегической игры Europa Universalis IV. Об этом сообщается 30 сентября на официальной странице магазина.

Lyncconf Games Девушка-геймер

Акция продлится до 7 октября 2021 года. Добавить игру в свою библиотеку можно будет до 18:00 МСК.

Напомним, что Europa Universalis IV — это глобальная стратегия, выпущенная в 2012 году. В ней геймеры могут управлять различными странами в период от позднего Средневековья до раннего Нового времени.