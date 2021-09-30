Брюссель, , 18:39 — REGNUM Вмешательство стран, находящихся вне балканского региона, в диалог Белграда и Приштины — «нездоровое». Так 30 сентября спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Габриэль Эскобар прокомментировал то, что представители России посетили расположение подразделений ВС Сербии на административной линии между центральной Сербией и Косово во время обострения ситуации на севере южного сербского края.

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Эскобар отметил роль спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в достижении соглашения, которое уменьшит градус напряжения между сторонами.

«Диалог Белграда и Приштины и в будущем будет вести Евросоюз, я надеюсь, что он закончится интеграцией всех Западных Балкан в ЕС», — процитировало агентство «Бета» слова Эскобара.

При этом Эскобар отметил, что как представитель США по региону Западных Балкан он будет активно помогать в поиске решений и на двухсторонней основе, и в партнерстве с ЕС.

Напомним, что посредническую роль в диалоге Белграда и Приштины выполняет ЕС на основании соответствующего решения ООН. США не являются официальным посредником в переговорах о Косово.