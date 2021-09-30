Москва, , 18:27 — REGNUM Монополизм, разрушение конкуренции и цензурирование является рисками экосистем, эти проблемы будут в центре внимания законодателя при работе над нормами в сфере регулирования экосистем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил глава комитета Госдумы VII созыва по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

«Тема монополий, тема разрушения конкуренции, навязывание мнений — это однозначно проблема, и она должна также быть в центре внимания при рассмотрении законодательства, регулирующего экосистемы», — заявил Аксаков.

Быстрый рост экосистем создает риски, связанные с трудовыми отношениями внутри крупных экосистем, с безопасностью данных, а также с цензурированием высказывания, завил замминистра экономического развития Владислав Федулов в интервью газете «Ведомости». Он обратил внимание на то, что «экосистема может блокировать или модерировать любые публикации, по сути, на свое усмотрение… экосистемы фактически могут формировать общественное мнение». «Вряд ли население заинтересовано в том, чтобы бизнес стал политическим регулятором», — уточнил Федулов.

ФАС рассматривает дело о «колдунщиках» — так называемых «обогащенных ответах» или виджетах на странице результатов поиска «Яндекса», в которых эта компания, пользуясь доминирующим положением, продвигает собственные сервисы и дискриминирует чужие.

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