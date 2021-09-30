Москва, 30 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Госдума восьмого созыва будет заниматься законодательством в сфере регулирования экосистем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил глава комитета Госдумы VII созыва по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Госдума обязательно займется этой темой. Экосистемы развиваются, это объективный процесс, и очевидно, если мы будем регулировать, то все позитивное, что несут экосистемы, например, качество и быстрота обслуживания, цена внутри экосистемы — она может быть ниже, чем за ее пределами, следует сохранить», — сказал Аксаков.

Одновременно есть риск монополизации рынка, указал парламентарий.

«И все преимущества могут быть потеряны из-за снижения конкуренции — стимулов для повышения качества, снижения цены не будет у экосистемы», — говорит он.

«Важно сохранить конкуренцию, важно снять риски, связанные с дискриминационным входом и выходом из экосистем. Например, не должны выставляться заградительные тарифы. Задача — чтобы все позитивное сохранилось, при этом все, что разрушает конкуренцию, надо лимитировать либо пресекать для того, чтобы конкуренция на рынке сохранялась и не было монополизации рынка», — подчеркнул Аксаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замминистра экономического развития Владислав Федулов в интервью изданию «Ведомости» заявил о работе над базовым законом в сфере регулирования экосистем.

«Яндекс» организовал свою экосистему — большое количество разнообразных сервисов, пытающихся удовлетворить максимальное количество повседневных потребностей человека в одном месте. Однако экосистема уже столкнулась с проблемами, кризисом качества и критикой.