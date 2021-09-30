Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Три депутата Госдумы от Ленинградской области — по Кингисеппскому, Всеволожскому и Волховском одномандатным избирательным округам — получили удостоверения об избрании в нижнюю палату российского парламента. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Ленинградской области.

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский вручил удостоверения об избрании депутатов Госдумы РФ Пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области

Комиссией приняты постановления о регистрации депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва: Светланы Журовой, Сергея Яхнюка и Сергея Петрова.

«Избранные депутаты выдвигались политической партией «Единая Россия». Избранным депутатам глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский вручил удостоверения об избрании», — рассказали в пресс-службе.

Также в Леноблизбиркоме отметили, что в связи с отказом от мандатов ряда зарегистрированных кандидатов в составе общеобластного списка, мандаты депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва переданы Игорю Рихтикову, Ольге Ковальчук, Владимиру Бодягину и Дмитрию Рытову.

«Леноблизбиркомом принято постановление зарегистрировать 25 депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, избранных по общеобластному избирательному округу, и выдать им удостоверения об избрании», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, депутатами областного парламента, избранными по общеобластному избирательному округу, стали: от Ленинградского отделения Партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Валерия Коваленко, Александр Перминов, Алексей Фомин, Анна Хмелева. От Ленинградского регионального отделение ЛДПР — Андрей Лебедев, Игорь Рихтиков, Дамир Шадаев. От Ленинградского областного отделения КПРФ — Вадим Гришков, Дмитрий Звонков, Николай Кузьмин, Евгений Тирон, Виктор Царихин.

От Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» — Олег Белов, Владимир Бодягин, Дмитрий Василенко, Андрей Гардашников, Ольга Ковальчук, Марина Левченко, Сергей Моренков, Василий Рыжков, Светлана Рыжова, Дмитрий Рытов, Владимир Сидоренко, Евгений Смирнов, Даниил Федичев.

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