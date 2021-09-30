Нижний Тагил, Свердловская область, 30 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области оправдали местного активисты, который хотел показать мэру Владиславу Пинаеву, какого качества вода находится в водопроводе города. Об этом пишут СМИ.

Суд

Активисты наполнили грязной водой ёмкость с надписью «Ванна мэра». Акция проводилась в гайд-парке, где можно без согласования проводить акции численностью до 100 человек. Тем не менее горожанина привлекли по административной статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Впрочем, Ленинский райсуд города его оправдал, пишет Накануне.Ru.

Активист отдал судье должное за, по его словам, честность ведения процесса. Также он поблагодарил адвоката, защищавшего его в этом процессе.