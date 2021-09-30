Псков, 30 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Школы и другие образовательные учреждения Псковской области переводятся на дистанционное обучение с 4 октября, сообщает 30 сентября Псковское агентство информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Дистант» объявлен до 11 октября. Это нововведение, связанное с ухудшением эпидемиологической обстановки, распространяется на муниципалитеты с высокой заболеваемостью, к которым относятся Псков, Псковский и Великолукский районы и Великие Луки.

Подпадают под дистант райцентры следующие: Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники.

Как заявил глава Псковской области Михаил Ведерников, через две — три недели в регионе может быть введён локдаун. Вводить его не хотелось бы, поэтому в ближайшие десять дней нужно сделать всё возможное в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 заявил, что «эпидситуация в регионе прогнозируемо становится напряженной». По его оценке, «картина в Псковской области и в целом по стране однозначно говорит о начале четвёртой волны коронавирусной инфекции».