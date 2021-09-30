Москва, , 18:16 — REGNUM Значительная часть информации об обстрелах Донбасса Украиной не попадает в официальные сводки. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Война в Донбассе. 2015

«Я помню, что было перемирие, но по посёлку Сокольники выпустили пятьдесят артиллерийских снарядов. Это много. Но т.к. посёлок разрушен, люди там не живут, то и ни в одну сводку этот обстрел не попал», — отметил политолог.

«Если бы эти пятьдесят снарядов попали в соседний Славяносербск, то об этом быстро стало бы известно», — сказал Татарский. «Многие опорные пункты и сама линия соприкосновения часто проходят через разрушенные поселки, через поля. Обстрелы в таких локация не всегда фиксируются, не попадают в СМИ и сводки, не вызывают резонанс», — заключил политолог.

Напомним, что на Украине главком Вооруженными силами Валерий Залужный заявил о том, что украинская армия впредь будет открывать огонь по Донбассу без согласования с Киевом.