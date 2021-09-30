Москва, 30 сентября 2021, 18:16 — REGNUM Значительная часть информации об обстрелах Донбасса Украиной не попадает в официальные сводки. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.
«Я помню, что было перемирие, но по посёлку Сокольники выпустили пятьдесят артиллерийских снарядов. Это много. Но т.к. посёлок разрушен, люди там не живут, то и ни в одну сводку этот обстрел не попал», — отметил политолог.
«Если бы эти пятьдесят снарядов попали в соседний Славяносербск, то об этом быстро стало бы известно», — сказал Татарский. «Многие опорные пункты и сама линия соприкосновения часто проходят через разрушенные поселки, через поля. Обстрелы в таких локация не всегда фиксируются, не попадают в СМИ и сводки, не вызывают резонанс», — заключил политолог.
Напомним, что на Украине главком Вооруженными силами Валерий Залужный заявил о том, что украинская армия впредь будет открывать огонь по Донбассу без согласования с Киевом.