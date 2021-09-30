Брюссель, , 18:32 — REGNUM В диалоге о «нормализации отношений» Белграда и Приштины в течение одного года можно ожидать большого прорыва, хотя все еще «есть над чем работать». Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 30 сентября в Брюсселе.

Госдеп США

По его словам, в Брюссель он приехал для того, чтобы оказать поддержку переговорам представителей Белграда и Приштины при участии посредника ЕС Мирослава Лайчака, в ходе которых было найдено решение для урегулирования кризиса на севере Косово и Метохии.

«Идея была в том, чтобы в Брюсселе сразу же было достигнуто соглашение о деэскалации ситуации, а потом нужно искать жизнеспособное решение. Результат переговоров является большим успехом», — процитировало агентство «Бета» слова Эскобара.

Американский дипломат отметил, что правительство сепаратистского Косово имеет право применять принцип взаимности в отношениях с Белградом, но конкретное решение о непризнании автомобильных номеров «всех застало врасплох». «Я рад, что нам удалось уменьшить градус напряженности», — сказал Эскобар.

Напомним, что ранее в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что полиция сепаратистского Косово уйдет с КПП Брняк и Ярине, а сербы разберут баррикады на главных магистральных дорогах на севере края. Переговоры об использовании автомобильных номеров продолжатся, а до тех пор для машин с номерами Сербии и сепаратистского Косово будут использоваться специальные наклейки.