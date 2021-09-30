Москва, , 18:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский уточнил свое предложение ввести такое наказание, как ссылка, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Это наказание предусматривается для тех видов правонарушений, которые чаще происходят в богеме, в среде «золотой» молодёжи. Такое наказание могло бы быть применено, например, к футболистам Кокорину и Мамаеву, устроившим драку в центре Москвы», — уточнил Жириновский.

Он заверил, что «никто не предлагает ссылать протестующих или за все подряд мелкие правонарушения».

«Наоборот, ссылка — это более мягкая альтернатива реальному лишению свободы в колонии. Вместо того, чтобы жить в бараке, вставать и ложиться по расписанию, есть баланду, человек ведет в целом нормальный образ жизни, может жить со своей семьей, работать, но ему запрещено покидать определенный регион, приезжать в крупные столичные города. Смысл такого наказания в лишении привычной среды, а не свободы в целом», — пояснил парламентарий.

По его мнению, ссылка могла бы длиться два-три года.

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