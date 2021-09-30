Жириновский уточнил, кого можно отправить в ссылку
Москва, 30 сентября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский уточнил свое предложение ввести такое наказание, как ссылка, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
«Это наказание предусматривается для тех видов правонарушений, которые чаще происходят в богеме, в среде «золотой» молодёжи. Такое наказание могло бы быть применено, например, к футболистам Кокорину и Мамаеву, устроившим драку в центре Москвы», — уточнил Жириновский.
Он заверил, что «никто не предлагает ссылать протестующих или за все подряд мелкие правонарушения».
«Наоборот, ссылка — это более мягкая альтернатива реальному лишению свободы в колонии. Вместо того, чтобы жить в бараке, вставать и ложиться по расписанию, есть баланду, человек ведет в целом нормальный образ жизни, может жить со своей семьей, работать, но ему запрещено покидать определенный регион, приезжать в крупные столичные города. Смысл такого наказания в лишении привычной среды, а не свободы в целом», — пояснил парламентарий.
По его мнению, ссылка могла бы длиться два-три года.