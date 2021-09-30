Москва, 30 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Есть вероятность, что российская валюта может укрепиться до конца 2021 года, считает финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский. Об этом он заявил ИА REGNUM 30 сентября, прогнозируя курсы валют на октябрь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Если обратиться к статистическим данным, то можно заметить, что рубль укрепился относительно доллара на 7,64%, а относительно евро на 8,17% за последние 12 месяцев. Конечно, данный рост рубля связан с ростом ключевой ставки и цен на нефть. Центробанк поднимал ключевою ставку пять раз подряд, на данный момент остановился на 6,75%. Если рост ключевой ставки продолжится, то это положительно скажется на курсе рубля и приведет к дополнительному притоку иностранных инвесторов с точки зрения привлекательности на фоне других валют развивающихся стран», — отметил эксперт.

По его мнению, к концу года ключевая ставка поднимется до 7—7,25%.

«Что касается нефти, то нефть подорожала до 80 долларов за баррель впервые за последние три года. Во многом рост нефтяных цен обусловлен топливным кризисом в Европе, что также положительно сказывается на курсе рубля», — подчеркнул Марчинский.

По его оценкам, в октябре курс доллара будет находиться в диапазоне 72,5−74 рубля, а евро — 84,3−86,5 рубля. «Если говорить о негативных факторах, которые могут оказать влияние на стабильность курса рубля, то к таким можно отнести рост инфляции. Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5 до 5,8%. Также несут в себе угрозу новые ограничения, вызванные пандемией коронавируса. С начала осени темпы восстановления и в США, и в еврозоне, и на азиатских рынках замедлились, отчасти из-за угрозы четвертой волны коронавируса. Если темпы восстановления продолжат замедляться, это отрицательно скажется в первую очередь на торговле сырьем, а это основа экспорта для России. Начало ужесточения денежной политики ФРС способно привести к давлению на их цены и уменьшению оптимизма инвесторов. Это значимый негатив для рубля — это может спровоцировать отток капитала, в том числе и с российского рынка, и оказать давление на рубль», — пояснил инвестор.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы одного из крупнейших местных застройщиков Evergrande: «Данный застройщик, закредитованный на 305 млрд долларов, должен выплатить купонный доход инвесторам или признать себя банкротом. Потенциальный дефолт крупного эмитента на китайском рынке может заметно сократить интерес инвесторов к активам на других развивающихся рынках, в том числе российском, с соответствующим ослаблением местных валют».