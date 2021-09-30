Миасс, Челябинская область, 30 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области бездомный осквернил Вечный огонь. Об этом сообщает областное управление СКР.

DianaVolchik Вечный огонь

Об инциденте стало известно 30 сентября. В СМИ прошла информация о том, что неизвестные развели на мемориале костёр. Позднее выяснилось, что полицейские задержали бездомного 40-летнего гражданина.

Сейчас следователи требуют передать им из полиции материалы по данному факту вандализма. Ведомство намерено провести доследственную проверку и по её итогам принять соответствующее процессуальное решение.