Тбилиси, 30 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Часть депутатов Европейского парламента, намеревающихся быть наблюдателями на выборах в местные органы власти Грузии, рассматривает возможный приезд в Тбилиси Михаила Саакашвили как «непозитивный сигнал», сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Так, европарламентарий от Чехии Маркета Грегорова, уже находящаяся в Грузии, не одобрила намерение Михаила Саакашвили 2 октября, в день выборов, приехать в Тбилиси.

«Я считаю, что возвращение Саакашвили в Грузию приведёт к большим осложнениям. Я не думаю, что это будет позитивным. Этим выборам нужна стабильность, а приезд Саакашвили не принесёт её. Я надеюсь, что он вернётся более тихо, а не 2 октября, когда его все ожидают».

Грегорова подчеркнула, что по важности местные выборы в Грузии сравнимы с парламентскими, так как они продемонстрируют, будет ли Грузия двигаться в европейском направлении.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своём намерении возвратиться в Грузию 2 октября, в день выборов в местные органы власти.