Калуга, 30 сентября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В системе школьного образования Калужской области в настоящее время трудятся около 8,5 тысячи учителей. Из них 10% — молодые люди в возрасте до 30 лет. Об этом шла речь 30 сентября, накануне Дня учителя, в ходе традиционной встречи министра образования и науки области Александра Аникеева с молодыми педагогами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева с молодыми педагогами

К началу учебного года в организации системы образования региона трудоустроились более 300 молодых специалистов, из них 138 человек окончили вузы и получили дипломы в 2021 году.

Александр Аникеев и специалисты профильного ведомства ответили на вопросы молодых коллег. Руководитель министерства поблагодарил начинающих педагогов за то, что они пришли работать в сферу образования.