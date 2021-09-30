Миасс, Челябинская область, 30 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области школьников, получивших двойки, бесплатно кормят шаурмой. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Alpha Шаурма

Акцию объявило одно из заведений города. По данным паблика «Инцидент Миасс», она продолжалась практически весь сентябрь. Автор сообщения выразил своё возмущение этим фактом. По его мнению, нельзя поощрять учащихся получать неудовлетворительные отметки.

Отметим, мнения в комментария под постом разделились. Одни считают, что такая мера действительно не педагогична, другие же называют такую акцию благом в стрессовой ситуации, в которой ребёнок может оказаться после получения «неуда».