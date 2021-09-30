Пекин, 30 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Китае заявили о готовности наладить выпуск боевых самолётов нового поколения, совмещающих функции истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Jonathan Kos-Read Китай

На авиасалоне в Чжухае представили внешний облик многоцелевых боевых самолётов шестого поколения, являющихся многоцелевой летающей платформой.

По утверждению авторов проекта Китайской авиапромышленной корпорации Aviation Industry Corporation of China, сначала планируется создание пилотируемых аппаратов, снабжённых системами искусственного интеллекта. На следующей фазе новый самолёт будет переведён на полностью машинное управление, включая выбор вооружений для поражения тех или иных целей.

На показанных изображениях виден самолёт с плоскими соплами реактивных двигателей, центральным внутренним отсеком для перспективных гиперзвуковых ракет большой дальности.