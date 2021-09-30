Подгорица, 30 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В настоящее время в Черногории семейный врач зарабатывает 622 евро; специалист 755 и узкий специалист 823. С 1 января 2022 года эти зарплаты составят 809 евро, 981 евро или 1070 евро, сообщила 30 сентября министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

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Таким образом, заработная плата врачей будет выше на 200 евро, медсестер на 120 евро.

«Я работаю врачом 20 лет. Ровно столько времени я слушала своих коллег и выслушивала пустые обещания о повышении зарплаты врачам. Теперь зарплаты будут повышены. Это уже не обещание, а реальность «, — сказала Боровинич Бойович на совместной пресс-конференции с министром финансов Милойко Спаичем.