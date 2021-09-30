Бишкек, 30 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Чтобы провести индексацию пенсий с 1 октября, социальному фонду Киргизии дополнительно потребуется около 985 млн сомов (844 млн рублей). Об этом на пресс-конференции сегодня, 30 сентября заявил председатель соцфонда Жаныбек Орозалиев.

Киргизский сом

По словам чиновника, повышение пенсий затронет 715,5 тысячи пенсионеров по всей республике.

Глава социального фонда напомнил, что по итогам предстоящего перерасчета пенсии в среднем будут увеличены на 455 сомов (390 рублей), а средний размер пенсии достигнет 6 248 сомов (5 354 рубля).

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