Неаполь, Италия, 30 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, 30-летний фланговый атакующий полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье встретился с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Стороны официально начали переговоры о продлении контракта, так как текущее соглашение Инсинье с итальянским клубом рассчитано до середины 2022 года.

(сс) RonnyK Эмблема футбольного клуба «Наполи»

В текущем сезоне Лоренцо Инсинье принял участие в шести матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами (оба — с пенальти) и тремя результативными передачами.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника неаполитанского клуба в 48 миллионов евро. В декабре 2018-го года трансферная стоимость футболиста составляла 75 миллионов евро.