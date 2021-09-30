Рыбинск, Ярославская область, 30 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Администрация Рыбинска решила продать стопроцентный пакет акций принадлежащего городу автотранспортного предприятия «ПАТП-1». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации.

Rybinsk.ru ПАТП-1 в Рыбинске

Продажа «ПАТП-1» включена в план приватизации муниципального имущества. Торги планируется организовать в начале октября. До этого была проведена независимая оценка автопредприятия.

«Оценщиком был собран большой материал, в том числе бухгалтерская и налоговая отчетность. В связи с этим проведены определенные процедуры, на основе которых пакет акций был оценен в 312,9 млн рублей», — сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Рыбинска Наталия Поткина.

Новый собственник получит в свое распоряжение объекты недвижимости, земельные участки под ними плюс транспортную сеть — маршруты общественного транспорта, которые сейчас обслуживает «ПАТП-1» в Рыбинске.