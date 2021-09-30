Киев, , 17:52 — REGNUM Украинской власти невыгодно покупать газ напрямую в России потому что тогда не будет возможности тянуть последние копейки из карманов украинцев, чтобы оплачивать иллюзию «нероссийского» газа.

Газ для Украины

Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин 30 сентября в эфире телеканала «Первый независимый».

Тем более, отметил эксперт, закупать газ напрямую в России, еще и со скидкой, о которой в свое время договорился глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы добываем достаточно газа для населения… почему «Нафтогаз» «потом продает нам его по цене, которая формируется спекулятивно на европейских биржах — это вопрос и к антикоррупционным органам, и к власти, потому что власть должна сменить «формулу». Кто-то заинтересован, чтобы через ту непрозрачную «формулу» формирования цены на газ выкачивать из наших карманов больше денег», — считает политолог.

Он подчеркнул, что действующая власть готова доплачивать баснословные деньги за иллюзию, что Украина покупает якобы не российский газ.

«Мы с вами газ докупаем, по факту — это российский газ, российские молекулы, но мы с вами платим за иллюзию, что это — якобы словацкий или венгерский газ. Хотя мы могли бы его получать минимум, как показала поездка Виктора Медведчука в Россию, на 15% дешевле», — сказал в заключение Алексей Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина — ЕС — Россия. По словам политика, эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства «Северного потока — 2». Лидер ОПЗЖ считает, что совместное заявление США и Германии по «Северному потоку — 2» стало «холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике».