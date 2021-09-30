Киев, 30 сентября 2021, 17:52 — REGNUM Украинской власти невыгодно покупать газ напрямую в России потому что тогда не будет возможности тянуть последние копейки из карманов украинцев, чтобы оплачивать иллюзию «нероссийского» газа.

Газ для Украины
Газ для Украины

Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин 30 сентября в эфире телеканала «Первый независимый».

Тем более, отметил эксперт, закупать газ напрямую в России, еще и со скидкой, о которой в свое время договорился глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы добываем достаточно газа для населения… почему «Нафтогаз» «потом продает нам его по цене, которая формируется спекулятивно на европейских биржах — это вопрос и к антикоррупционным органам, и к власти, потому что власть должна сменить «формулу». Кто-то заинтересован, чтобы через ту непрозрачную «формулу» формирования цены на газ выкачивать из наших карманов больше денег», — считает политолог.

Он подчеркнул, что действующая власть готова доплачивать баснословные деньги за иллюзию, что Украина покупает якобы не российский газ.

«Мы с вами газ докупаем, по факту — это российский газ, российские молекулы, но мы с вами платим за иллюзию, что это — якобы словацкий или венгерский газ. Хотя мы могли бы его получать минимум, как показала поездка Виктора Медведчука в Россию, на 15% дешевле», — сказал в заключение Алексей Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина — ЕС — Россия. По словам политика, эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства «Северного потока — 2». Лидер ОПЗЖ считает, что совместное заявление США и Германии по «Северному потоку — 2» стало «холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике».