Москва, 19 марта, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Супруги-актёры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, бежавшие из России во Францию после начала СВО, назвали фейком «Аллею Ангелов» в Донецке и сгоревший Дом Профсоюзов в Одессе.

Кадр из видео

Так, актёр известный по роли шефа из сериала «Кухня» в интервью пранкеру Соряну, который представился британским журналистом, раскрыл своё видение происходящего с Россией и Украиной. По его мнению, «Аллея ангелов», посвящённая сотням погибших детей Донбасса от украинских обстрелов, является «фейком» и российской пропагандой. Аналогично отнеслась чета супругов и к судьбе погибших в одесском Доме профсоюзов.

«В течение 9 лет в России внушалась история о каких-то мифических нациках, фашистах, татуировках, избиении ветеранов <…> была создана пресловутая Аллея Ангелов — это фейк. Была создана история про сгоревший Дом Профсоюзов, хотя я точно знаю, что там все было иначе», — считает актёр.

При этом он добавил, что Россия якобы всё это время готовилась к 24 февраля 2022 года.

Супружеская пара уверена, если попытаться сейчас в России выразить иную точку зрения, человека якобы тут же схватят и посадят. Такая участь, по их мнению, не коснётся только тех, кто едет с флагами и буквой Z . Ольга Васильева заверила пранкера, что видит на территории России во всём подмену, и в искусстве, и в журналистике. Так, по мнению актёров, оставшиеся в России работники всех сфер якобы «продажные» и занимающиеся «подменой» люди.

Не поверили Назаров с Васильевой и в то, что их антироссийская позиция может вызывать несогласие и неприязнь. Сотни гневных комментариев в соцсетях они снова оправдали «подменой». По мнению Назарова, все, недовольные — боты.

Как сообщало ИА Регнум, после начала СВО актёр Дмитрий Назаров занял антироссийскую позицию и вместе с супругой уехал из России. В январе 2023 года супругов уволили из МХТ имени А. П. Чехова. Назаров всё ещё не признан в России иноагентом. Однако Тверской суд Москвы признал актёра виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Артист неоднократно отрицательно высказывался о России и соотечественниках, он называл россиян «изгоями мироздания». Назаров также негативно высказывался по теме российской специальной военной операции на Украине. Известно, что у Назарова в Москве осталось элитное жилье, в котором сейчас проживает его дочь.

«Аллея ангелов» — мемориальный комплекс, открытый в 2015 году, в память о детях, погибших от украинских бомбёжек. Памятный монумент расположен на территории «Парка ленинского комсомола». На гранитной доске в начале «Аллеи ангелов» высечено 58 фамилий детей. При этом десятки тысяч детей лишились дома и потеряли родителей из-за обстрелов Донбасса.

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе развернулась 2 мая 2014 года и вошла в историю как один из самых жестоких эпизодов украинского конфликта. Безоружных активистов антимайдана, в том числе женщин, заживо сожгли в здании. Украинские националисты не давали людям выйти, открывая по ним огонь. По официальным данным, в результате событий 2 мая погибли 48 человек, свыше двухсот получили ранения. Среди 48 погибших — семь женщин и несовершеннолетний ребенок. У многих погибших были огнестрельные ранения. Виновные так и не были наказаны.