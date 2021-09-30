Кострома, 30 сентября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Прокуратура проверяет Костромскую верфь на предмет задержек с выплатой зарплаты рабочим, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Информация об этом в организацию поступила из управления ФСБ по региону.

Наталья Диева Костромская верфь

В прокурорском запросе, адресованном на имя генерального директора Верфи БатыраКербабаева (материал находится в распоряжении редакции), содержится просьба предоставить документы, подтверждающие выплату жалованья работникам за июнь, июль и август 2021 года. Как пояснил корреспонденту информационного агентства заместитель прокурора города Костромы Алексей Васин, на данный момент проверка ещё не завершена. Сотрудники анализируют бумаги, предоставленные предприятием. Эту работу планируется окончить в первой половине октября 2021 года.

Претензии в адрес предприятия высказал и его основной субподрядчик — индивидуальный предприниматель Александр Клиентов. Бизнесмен предоставлял верфи рабочих для строительства четырёх корпусов нефтеналивных танкеров для фирмы «Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.» (Нидерланды). За шестой корпус, строительство которого осуществлялось с декабря 2020 по июль 2021 года, предпринимателю не выплатили часть средств:

«Владелец Костромской верфи должен заплатить мне за выполнение работ по строительству 6 корпуса для Голландии 28 миллионов рублей, 16 из них мы пока не увидели. Деньги перестали приходить мне в июле 2021 года. На строительстве корпуса работало 60 человек. Чтобы рассчитаться со сборщиками, сварщиками, крановщиками и подсобными рабочими мне пришлось взять кредит. Последний разговор на тему выплаты денег должен состояться 5 октября 2021 года. В случае, если после него вопрос не сдвинется с мёртвой точки, я буду вынужден идти в суд» , — рассказал — ИА REGNUM Клиентов.

Напомним, Костромская верфь является одним из старейших судостроительно-судоремонтных предприятий России. В 2017 году акционерное общество заключило престижный контракт на строительство нефтеналивных танкеров для голландских партнеров.

Позднее, 1 июня 2021 года АО было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Чтобы продолжать сотрудничество с Нидерландами, владелец верфи образовал одноименное общество с ограниченной ответственностью, переведя в него кадровые и технические ресурсы. До настоящего времени верфь успела построить и спустить на воду 6 корпусов танкеров для иностранцев. Два из них были построены акционерным обществом, четыре заказа на его производственных мощностях, взятых в аренду, выполнило ООО.

В настоящее время совокупная сумма долгов предприятия превышает 220 млн рублей, голландские партнёры приостановили поставку заказов на верфь.