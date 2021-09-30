Москва, 30 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Законопроект о плановом повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

ИА REGNUM Госдума

Поправками предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц.

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (то есть рост составит 6,4%).

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников, подсчитали авторы инициативы.

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.